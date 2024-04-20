Англія

Колишній капітан "канонірів" висловився щодо шансів своєї колишньої команди виграти чемпіонат Англії.

Центральний півзахисник леверкузенського Баєра Граніт Джака, який виграв у цьому сезоні чемпіонат Німеччини та раніше виступав за лондонський Арсенал, поділився думкою щодо боротьби "канонірів" за чемпіонський титул Англії другий рік поспіль.

"Залишилося шість ігор в АПЛ, і все ще є великий шанс для Арсеналу виграти титул чемпіона Прем’єр-ліги. Я бажаю їм всього найкращого, тому що я все ще перебуваю в контакті з персоналом і гравцями, а також все ще стежу за іграми.

Чи зможе Арсенал виграти титул? Я сподіваюся, що так, тому що команда, персонал і футбольний клуб також заслуговують на трофеї. Вони дуже близькі цього року, як і минулого року, але футбол — це дрібні деталі. Я сподіваюся, що вони може це зробити", — цитує слова Граніта Джаки Mirror.

Нагадаємо, що наразі Арсенал займає другу сходинку в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Манчестер Сіті на два очки.