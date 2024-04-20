Англія

Колектив Кріса Вайлдера продовжує йти на виліт.

У 34 турі АПЛ Шеффілд Юнайтед розгромно поступився Бернлі на стадіоні Бремолл Лейн (4:1), чим погіршив свої шанси на збереження прописки в еліті на наступний сезон.

Господарі поля у цьому поєдинку пропустили чотири м'ячі. Тепер їхня сума пропущених вдома становить 51 гол.

За даними Squawka, Шеффілд Юнайтед став першою командою в історії АПЛ, яка пропустила 50+ голів на власному полі за сезон.

Єдиною командою, яка вдома пропустила більше протягом однієї кампанії вищої англійської ліги, є Астон Вілла (сезон-1935/36, 56 голів).

Попереду в колективу Кріса Вайлдера виїзні матчі проти Манчестер Юнайтед і Ньюкасла, домашня зустріч із Ноттінгем Форест, виїзний поєдинок з Евертоном і домашній з Тоттенгемом.