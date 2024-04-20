Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Вулвергемптон та лондонський Арсенал.

Вулвергемптон та лондонський Арсенал зіграють на Молінью в рамках тридцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги.

Гарі О'Ніл, після нічиєї проти Ноттінгем Форест (2:2), використав із перших хвилин Уго Буено на лівому фланзі, тоді як Траоре гратиме в центрі поля, а Чірева розташується в парі під нападником — Хваном.

Мікель Артета, на тлі поразки від мюнхенської Баварії (0:1), залучив до стартового складу Ківьора ліворуч у захисті, тоді як в атаці гратимуть Троссар та Жезус. Олександр Зінченко знову залишився в запасі.

Вулвергемптон: Са — С. Буено, Кілман, Тоті — Доерті, Траоре, Гомес, У. Буено — Чірева, Дойл — Хван.

Запасні: Бентлі, Аїт-Нурі, Окодува, Леміна, Сарабія, Оджиннака, Голман, Барнетт, Фрейзер.



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріель, Ківьор — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Троссар.

Запасні: Рамсдейл, Якоб Гейн, Зінченко, Парті, Сміт-Роу, Жоржиньо, Вієйра, Мартінеллі, Нкетіа, Нельсон.



Гра Вулвергемптон — Арсенал почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.