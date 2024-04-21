Англія

"Каноніри" проводять потужний сезон, але все одно можуть залишитися без титулу АПЛ.

В рамках 34-го туру АПЛ лондонський Арсенал на виїзді переміг Вулвергемптон (2:0).

За інформацією статистичного порталу Squawka, перемога "канонірів" над "вулвз" стала для лондонців особистим рекордом у виїзних матчах АПЛ.

Повідомляється, що Арсеналу вперше в історії вдалося зберегти свої ворота недоторканними в шести виїзних матчах англійської Прем'єр-Ліги поспіль.

Зазначимо, що раніше ворота лондонського колективу в гостьових зустрічах не змогли вразити Брайтон (3:0), Манчестер Сіті (0:0), Шеффілд Юнайтед (6:0), Бернлі (5:0) та Вест Гем (6:0).