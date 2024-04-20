Англія

Команда Мікеля Артети провела не найбільш яскравий матч, але головне завдання виконала.

Ліверпуль відпочиває після програної чвертьфінальної дуелі Ліги Європи УЄФА бергамаській Аталанті, Манчестер Сіті грає свій півфінальний матч Кубка Англії проти лондонського Челсі, а ось інший учасник чемпіонських перегонів у англійський Прем’єр-лізі, лондонський Арсенал, тим часом проводить за розкладом матч тридцять четвертого туру національної першості.

Утім, команда Мікеля Артети також мала такий собі настрій після поїздки до Мюнхена посеред тижня, тож і на гостьову гру проти Вулвергемптона в чемпіонаті "каноніри" мали б їхати з певною пересторогою. Так чи інакше, але господарям у цьому сезоні турнірних завдань більше вирішувати не було потреби, ото вони й не виграли чотири гри до цього, проте шанс учергове скривдити явного фаворита "вовки" майже ніколи на власному полі задарма не втрачають.

У цьому матчу був доволі своєрідний сценарій. По-перше, різниця за рівнем поміж командами відверто відчувалась. Але Арсенал наче й створив перший небезпечний момент, але на цьому машина Артети не завелась. Гаверц нагодою не скористався, а наступного підходу за участі Саки довелось чекати зо десять хвилин. І так постійно: момент — тривала павза — ще момент — знову павза. Інтенсивності й близько не було.

А що ж тим часом робили суперники? Вулвергемптон намагався зачепитись за м’яч. Інколи дуже вдало, інколи — не дуже, як і в цілому виходить сезон у "вовків". Намагались десь почубитись із суперниками, наче й спровокували, але зиску з того було небагато. Хоча, якщо б Гомес на завершення першої пів години ігрового часу пробив би не в ближню стійку на завершення ривку до правого флангу штрафного, то могло б бути дуже цікаво.

Проте натомість забив Арсенал. На 45 хвилині Жезус зачепився за складний пас до лівого флангу штрафного, якось скинув на Троссара поблизу, а той із носка копнув так, що м’яч прямо й полетів у дальню дев’ятку. Наче й трохи кострубатий гол вийшов, але все ж таки закономірний. "Каноніри" свого досягли.

Потім Гарі О’Ніл щось накрутив із замінами, що в нього Леміна з’явився після п’яти хвилин другого тайму замість Хвана без зовнішніх передумов для цього. І габонець дійсно додав команді в плані атаки, але все одно — це був один момент, і якщо господарі його не реалізували, а вони не зробили цього, бо Рая забрав удар із гострого кута на правому фланзі штрафного, то більше ні на що було розраховувати.

Відбиватись Вулвергемптон був здатен за будь-яких умов, але якщо за це не дадуть очок, то нащо й допрацьовувати? Так вирішив на заключних хвилинах компенсованого часу захист "вовків" і таки дав Едегору достатньо часу на правому фланзі штрафного не тільки для невдалого прострілу з передачі Гаверца, а й для добивання в ближній кут. Тож перемога гостей вийшла де в чому легше, аніж вона могла б бути, якби суперники ще мали турнірну мотивацію.

У наступному турі Вулвергемптон прийматиме Борнмут, тоді як на лондонський Арсенал очікує домашнє столичне дербі проти Челсі.Вулвергемптон —0:2Троссар, 45, Едегор, 90+5Са — С. Буено, Кілман, Тоті — Доерті (Аїт-Нурі, 75), Траоре, Гомес, У. Буено — Чірева (Сарабія, 75), Дойл — Хван (Леміна, 51).Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Ківьор — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус (Парті, 80), Троссар (Мартінеллі, 72).Попередження: Тоті, Кілман, Хван — Троссар, Райс