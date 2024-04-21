Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Фулгем та Ліверпуль.

Лондонський Фулгем та Ліверпуль зіграють на Крейвен Коттедж у рамках тридцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги.

Марку да Сілва, після перемоги в дербі над Вест Гемом (2:0), залучив до стартового складу Декордову-Ріда на правий фланг атаки.

Юрген Клопп, на тлі перемоги над бергамаською Аталантою (1:0), використав із перших хвилин Квансу в центрі оборони, тоді як Елліот, Ендо та Гравенберх утворять трикутник у центрі поля, а Жота зіграє на вістрі атаки.

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Пальїнья, Лукич — Декордова-Рід, Перрейра, Івобі — Муніз.

Запасні: Родак, Рім, Рід, Вілсон, Керні, Хіменес, Броя, Траоре.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Робертсон — Елліотт, Ендо, Гравенберх — Гакпо, Жота, Луїс Діас.

Запасні: Келлегер, Гомес, Конате, Цимікас, Собослаї, Мак Аллістер, Джонс, Нуньєс, Салах.



Гра Фулгем — Ліверпуль почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.