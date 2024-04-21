Контракт бразильця з "синіми" закінчується влітку 2024 року.
ТІАГО СІЛВА, GETTY IMAGES
21 квітня 2024, 19:59
Захисник Челсі Тіаго Сілва заявив, що вже прийняв рішення про своє майбутнє.
"Ви дізнаєтеся про моє рішення найближчими днями. Зараз після поразки від Сіті я не хочу нічого говорити. Мені сумно через результат, але рано чи пізно новина буде опублікована.
Я вже прийняв рішення, але зараз невідповідний час, щоб ним ділитися", — сказав Сілва.
Контракт 39-річного бразильця з лондонським клубом закінчується влітку 2024 року.