Англія

Німецький фахівець розраховує знову попрацювати в Англії.

Томас Тухель планує очолити клуб АПЛ після відходу з Баварії.

Раніше німецький фахівець заявив, що точно не залишиться на посаді головного тренера мюнхенського клубу, оскільки сторони вже уклали угоду про відхід.

За даними ESPN, Томас Тухель воліє повернутися в АПЛ цього літа, незважаючи на інтерес з боку Барселони. Фахівець не відкинув можливості переходу до каталонського клубу, однак він занепокоєний фінансовою стабільністю Барселони, зокрема, тим, що відсутність трансферних коштів може завадити планам щодо посилення складу.

Раніше повідомлялося про інтерес до 50-річного фахівця з боку Манчестер Юнайтед.