Англія

Захисник може продовжити кар'єру у себе на батьківщині.

Тіаго Сілва проводить останній сезон у складі Челсі.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, влітку бразилець покине команду як вільний агент. Рішення вже ухвалено, оголошення буде найближчим часом.

Взимку захисник відхилив низку пропозицій, щоб допомогти лондонцям наприкінці сезону.

Зазначається, що 39-річний футболіст цікавий Флуміненсе. При цьому, Сілва збирається розглядати всі варіанти.

У поточному сезоні гравець провів в АПЛ 25 матчів і забив 3 голи.