Англія

Football.ua представляє прев'ю до перенесеного матчу 29-го туру чемпіонату Англії, який пройде 23 квітня і розпочнеться о 22:00.

У перенесеному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонськими Арсеналом та Челсі, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

ВІВТОРОК, 23 КВІТНЯ, 22:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

За підсумками минулих вихідних лондонський Арсенал знову опинився на лідируючій сходинці в турнірній таблиці АПЛ завдяки впевненій перемозі над Вулвергемптоном (2:0). Останній матч "канонірів" був вкрай важливим для розуміння того, наскільки серйозними є проблеми з фізичними кондиціями на фінальному відрізку сезону та психологічним аспектом на тлі болючої поразки від Астон Вілли у чемпіонаті та вильоту від мюнхенської Баварії з Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу. Зрозуміло, що невтомлених команд зараз немає, але попередньо цього має вистачати команді Мікеля Артети для продовження ботьби за чемпіонство до останніх турів. Психологічно ж новини ще кращі — доволі молода лондонська команда не "попливла".

Проте поточне лідерство Арсеналу в Прем'єр-лізі можна називати більше формальністю. Так, Манчестер Сіті має у своєму активі один матч у запасі, при цьому має лише один пункт відставання, безсумнівно, зберігаючи статус фаворита на захист своєї чемпіонської "корони". Ліверпуль також нікуди не відпустив від себе "канонірів" у неділю і знаходиться на більш низькому рядку лише через різницю забитих і пропущених м'ячів. Контролювати виступи та результати своїх прямих конкурентів Арсенал, звичайно ж, не може, але й підопічні Мікеля Артети чудово розуміють, що більше не мають жодного права на помилку.

Челсі підходить до цього протистояння після досить неприємного вильоту від Манчестер Сіті з Кубка Англії на півфінальній стадії, де результат матчу і долю путівки у фінал найстарішого футбольного турніру визначив єдиний гол Бернарду Сілви. Більше того, це потрібно констатувати: колектив Маурісіо Почеттіно виглядав краще "містян" за загальною картиною гри, що в цілому могло б сприйматися як сенсація, якщо б не проведені манкуніанцями 120 важких хвилин проти мадридського Реала посеред минулого тижня. Як би там не було, але результат на табло, тому у матчах такого високого рівня з таким поганим рівнем реалізації моментів Челсі треба щось робити. Це й прийнято називати класом.

В іншому ж "пенсіонери" хоч і втратили можливість таки завершити кампанію з виграним титулом, але ще мають реальні шанси врятувати для себе цей сезон. Може здатися, що клуб із Західного Лондона продовжує тупцювати на одному рівні 9-12 позицій, але від місця в Лізі Європи команду Почеттіно відділяють якісь три очки з наявністю одного матчу в запасі порівняно з прямими конкурентами в особі Манчестер Юнайтед та Ньюкасл Юнайтед. Челсі справді прогресував у багатьох моментах, хоча, нагадаємо, ще в першому колі АПЛ він зміг провести зразковий перший тайм з Арсеналом і здобути нічию (2:2). З іншого боку, з організованими позиційними перебудовами в оборонній фазі разом із реалізацією моментів "синім" все ще потрібно щось робити. У майбутньому ж лондонському дербі, сміємо припустити, Челсі знову сподіватиметься забити Арсеналу виключно на контратаках.