Португалець буде відсутній близько 14 днів.
ДІОГУ ЖОТА, GETTY IMAGES
23 квітня 2024, 16:51
Вінгер Ліверпуля Діогу Жота, який отримав травму в матчі 34 туру АПЛ проти Фулгема (3:1)
, буде змушений пропустити два тижні.
Про це розповів головний тренер команди Юрген Клопп.
"Діого забив гол і відчув дискомфорт, а ми зараз дізналися, що це щось серйозніше. Він вибув на кілька тижнів", — наводяться слова Клоппа на сайті клубу.
Цього сезону 27-річний Жота провів за Ліверпуль 32 матчі, забив 15 м'ячів і зробив 4 гольові передачі.