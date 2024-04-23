Англія

Португалець буде відсутній близько 14 днів.

Вінгер Ліверпуля Діогу Жота, який отримав травму в матчі 34 туру АПЛ проти Фулгема (3:1) , буде змушений пропустити два тижні.

Про це розповів головний тренер команди Юрген Клопп.

"Діого забив гол і відчув дискомфорт, а ми зараз дізналися, що це щось серйозніше. Він вибув на кілька тижнів", — наводяться слова Клоппа на сайті клубу.

Цього сезону 27-річний Жота провів за Ліверпуль 32 матчі, забив 15 м'ячів і зробив 4 гольові передачі.