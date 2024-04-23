Наставник продовжив угоду ще на два роки від попереднього договору.
УНАЇ ЕМЕРІ, GETTY IMAGES
23 квітня 2024, 17:26
Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері домовився про продовження контракту з клубом до 2027 року, повідомляється на офіційному сайті команди АПЛ.
Емері очолив Астон Віллу у жовтні 2022 року і вивів команду з 17-го місця на підсумкову 7-му місце в чемпіонаті Англії.
Цього сезону клуб йде в АПЛ четвертим — у зоні Ліги чемпіонів.
Раніше 52-річний фахівець називався серед кандидатів на роботу у Баварії та Барселоні.