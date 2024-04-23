Англія

Наставник продовжив угоду ще на два роки від попереднього договору.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері домовився про продовження контракту з клубом до 2027 року, повідомляється на офіційному сайті команди АПЛ.

Емері очолив Астон Віллу у жовтні 2022 року і вивів команду з 17-го місця на підсумкову 7-му місце в чемпіонаті Англії.

Цього сезону клуб йде в АПЛ четвертим — у зоні Ліги чемпіонів.

Раніше 52-річний фахівець називався серед кандидатів на роботу у Баварії та Барселоні.