Англія

Команда Мікеля Артети відправила у ворота супротивників п'ять м'ячів.

Арсенал в рамках поєдинку 29 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Челсі. Увага українських вболівальників традиційно була прикута до долі Олександра Зінченка та Михайла Мудрик. Захисник "канонірів" залишився в запасі, а півзахисник "синіх" натомість з'явився на полі зі стартових хвилин.

Команда Мікеля Артети доволі активно розпочала матч і швидко змогла відкрити рахунок у зустрічі - Троссар отримав м'яч в чужому штрафному та ударом з гострого кута прошив Петровича. 1:0. Господарі продовжили чинити тиск на ворота супротивника, а Челсі зміг прийти до тями ближче до середини тайму, коли Михайло Мудрик добре навісив з кутового, але після скидання Бадьяшиля на дальню стійку ніхто не зміг замкнути пас.

Трохи пізніше "сині" могли встановити паритет - Джексон прорвався лівим флангом та прострілив в центр — м'яч зачепив ногу Магальяйнса та після цього полетів в стійку. Після цього була п'ятихвилинка, коли тільки диво врятувало Челсі від гола. Спочатку чергова втрата м'яча гравцями гостей призвела до потужного удару Гаверца з меж штрафного, але Петрович пірнув в кут та врятував свою команду. Згодом Троссар пробивав з чужого штрафного, але Петрович після рикошету відбив удар обличчям.

Команди пішли відпочивати за мінімальної переваги підопічних Мікеля Артети й Челсі, вочевидь, покладав великі надії на другу половину. Втім, всі плани "синіх" були швидко зруйновані. Райс отримав пас на вході до штрафного та пробив низом, після рикошету м'яч відскочив до Вайта, а той пробив точно в дальній кут. 2:0. Не встигли гості зрозуміти що відбулось, як Едегор шикарним пасом знайшов Гаверца, той втік від Кукурельї та пробив точно під поперечину. 3:0.

Команда Почеттіно змогла огризнутися, коли Джексон отримав пас від Мадуеке в штрафному, прибрав опонента та пробив повз ворота з декількох метрів, але далі Арсенал продовжив небезпечно атакувати. Свято голів продовжилось в середині тайму, коли Сака змістився в центр, віддав пас на Гаверца — той підробив м'яч та пробив точно в кут. 4:0.

Думаєте це все? Зовсім ні! Едегор хитрим пасом знайшов Вайта, а той намагався віддати пас, але вийшов удар в дальній верхній кут. 5:0. За хвилину до цього Челсі завдав перший удар в отвір чужих воріт. Гості так і не змогли перехопити ігрову ініціативу. В компенсований час Зінченко вивів Мартінеллі на побачення з Петровичем, але бразилець програв свою дуель. Фінальний свисток зафіксував ганебну поразку Челсі, яка стала найбільшою для "синіх" від Арсеналу.

Арсенал - Челсі 5:0

Голи: Троссар, 4, Вайт, 52, 70, Гаверц, 56, 65

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Томіясу (Зінченко, 72) — Едегор, Парті (Жоржиньо, 73), Райс — Сака (Вієйра, 82), Гаверц (Жезус, 71), Троссар (Мартінеллі, 72)

Челсі: Петрович — Гілкріст (Сілва, 79), Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Чалоба, 67) — Мадуеке (Казадеї, 80), Галлагер, Мудрик (Стерлінг, 66) — Джексон

Попередження: Вайт, Троссар — Кукурелья