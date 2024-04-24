Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 23 квітня 2024 року.

У перенесенному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал знищив у лондонському дербі Челсі, здобувши свою рекордну перемогу над "пенсіонерами" з рахунком 5:0.

Підопічні Мікеля Артети відправили у ворота команди Маурісіо Почеттіно п'ять "сухих" м'ячів: на перших хвилинах Леандро Троссар відкрив рахунок, а після цього дублі на свої рахунки записали Кай Гаверц та Бен Вайт.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Челсі у матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Арсенал - Челсі 5:0

Голи: Троссар, 4, Вайт, 52, 70, Гаверц, 56, 65

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Томіясу (Зінченко, 72) — Едегор, Парті (Жоржиньо, 73), Райс — Сака (Вієйра, 82), Гаверц (Жезус, 71), Троссар (Мартінеллі, 72)

Челсі: Петрович — Гілкріст (Сілва, 79), Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Чалоба, 67) — Мадуеке (Казадеї, 80), Галлагер, Мудрик (Стерлінг, 66) — Джексон

Попередження: Вайт, Троссар — Кукурелья