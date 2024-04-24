Англія

Під керівництвом Маурісіо Почеттіно команда оновила свій найгірший показник.

Після перенесеного виїзного матчу 29 туру АПЛ проти Арсеналу, на рахунку Челсі 57 пропущених голів у турнірі протягом поточної кампанії.

За даними статистичного порталу WhoScored, цей показник є рекордним за час виступів клубу в АПЛ (із сезону 1992/93). До цього найгіршими були сезони-1994/95 (42 матчі) і 1996/97 (38) — по 55 пропущених.

Цікаво, що рекорд за найменшою кількістю пропущених голів за сезон серед усіх команд досі належить "синім". Під час кампанії-2004/05 вони лише 15 разів дозволили своїм суперникам відсвяткувати взяття їхніх воріт.

Нагадаємо, що Арсенал завдав колективу Маурісіо Почеттіно рекордної поразки.