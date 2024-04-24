Англія

"Сороки" продовжують страждати від проблем зі здоров'ям у своїх виконавців.

Центральний півзахисник Ньюкасл Юнайтед Джо Віллок більше не зіграє у поточній кампанії, передає журналіст видання Daily Mail Крейг Гоуп, посилаючись на слова керманича клубу Едді Гау.

У виїзному матчі 32 туру АПЛ проти Фулгема, що 6 квітня завершився мінімальною звитягою "сорок" (1:0), 24-річний англієць був вимушений залишити поле вже на 40-й хвилині. Вдруге за сезон у нього виникли проблеми з ахілловим сухожиллям.

Протягом нинішнього сезону Віллок пропустив через травми вже 38 матчів, тоді як зумів взяти участь у 14-ти. За 707 хвилин на полі він відзначився двома голами.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау підтвердив, що півзахисник не допоможе їм до кінця цієї кампанії. Попереду у "сорок" ще шість поєдинків АПЛ.

Сьогодні, 24 квітня, команда гостюватиме у Крістал Пелес у рамках перенесеного матчу 29 туру чемпіонату Англії. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.