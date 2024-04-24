Тренер Манчестер Юнайтед висловив думку стосовно плану на фінальний матч даного турніру.
Ерік тен Гаг, Getty Images
24 квітня 2024, 14:57
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів щодо виходу команди до фіналу Кубка Англії. У півфіналі колектив виграв у Ковентрі по пенальті.
"Ми не задоволені тим, що потрапили у фінал Кубка Англії, ми хочемо його виграти", — цитує Еріка інсайдер Фабріціо Романо.
"Це те, до чого ми будемо йти, і це наш менталітет. Ось чому ми досягли успіху. Тому я успішний протягом 10 років як тренер, я завжди вичавляю максимум з кожної команди".
У фіналі турніру Манчестер Юнайтед зіграє з Манчестер Сіті, матч відбудеться 25 травня.