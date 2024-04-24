Англія

Тренер Манчестер Юнайтед висловив думку стосовно плану на фінальний матч даного турніру.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів щодо виходу команди до фіналу Кубка Англії. У півфіналі колектив виграв у Ковентрі по пенальті.

"Ми не задоволені тим, що потрапили у фінал Кубка Англії, ми хочемо його виграти", — цитує Еріка інсайдер Фабріціо Романо.

"Це те, до чого ми будемо йти, і це наш менталітет. Ось чому ми досягли успіху. Тому я успішний протягом 10 років як тренер, я завжди вичавляю максимум з кожної команди".

У фіналі турніру Манчестер Юнайтед зіграє з Манчестер Сіті, матч відбудеться 25 травня.