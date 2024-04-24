Англія

"Молотобійці" розглядають варіант із призначенням іспанського фахівця.

Колишній головний тренер збірної Іспанії, Порту, мадридського Реала, Севільї та Вулвергемптона Хулен Лопетегі, який наразі перебуває в статусі вільного агента, може стати новим керманичем лондонського Вест Гема. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "молотобійців" розпочало переговори з іспанським фахівцем щодо можливого призначення на посаду головного тренера першої команди замість Девіда Моєса.

Зазначається, що початкові переговори пройшли продуктивно, а Вест Гем запропонував Лопетегі, якого раніше також пов'язували з Міланом, контракт до 2027 року з річною зарплатою у 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що "молотобійці" провели переговори щодо можливого призначення з Рубеном Аморімом, який наразі є головним тренером лісабонського Спортінга.