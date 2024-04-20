Італія

Іспанець може очолити "россонері".

Шанси Хулена Лопетегі очолити Мілан зростають, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Іспанець став провідним претендентом на посаду головного тренера. Він випереджає Паулу Фонсеку (Лілль), Крістофа Галтьє (Аль-Духайль) і Марсело Гальярдо (Аль-Іттіхад).

Повідомляється, що власник "россонері" Джеррі Кардінале вже спілкувався з Лопетегі безпосередньо.

Нагадаємо, що колишній головний тренер Реала і Севільї перебуває без роботи з літа 2023 року.