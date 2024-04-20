Іспанець може очолити "россонері".
ХУЛЕН ЛОПЕТЕГІ, GETTY IMAGES
20 квітня 2024, 22:28
Шанси Хулена Лопетегі очолити Мілан зростають, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Іспанець став провідним претендентом на посаду головного тренера. Він випереджає Паулу Фонсеку (Лілль), Крістофа Галтьє (Аль-Духайль) і Марсело Гальярдо (Аль-Іттіхад).
Повідомляється, що власник "россонері" Джеррі Кардінале вже спілкувався з Лопетегі безпосередньо.
Нагадаємо, що колишній головний тренер Реала і Севільї перебуває без роботи з літа 2023 року.