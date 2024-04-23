Англія

Також лондонський клуб пропонує свободу у виборі складу.

Рубен Аморім може очолити Вест Гем, повідомляє A Bola.

Головний тренер Спортінга вирушив до Лондона, щоб провести зустріч із керівництвом "молотобійців".

Вест Гем розглядають Аморіма основним кандидатом на заміну Девіду Моєсу. Учора тренер вирушив до Англії, щоб особисто обговорити умови, запропоновані англійським клубом.

Крім того, пропозиція Вест Гема значно вища за те, що пропонує Ліверпуль, інший претендент на португальця. Крім привабливих фінансових умов, лондонський клуб надасть тренеру гарантії свободи у формуванні складу, що також було однією з умов Аморіму.