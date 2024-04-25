Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 24 квітня 2024 року.

У перенесеному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед у домашньому матчі дотиснув Шеффілд Юнайтед.

Команда Еріка тен Гага впродовж усього матчу домінувала в атаці, але це не вберегло її ні від першого пропущеного м’яча посеред першого тайму, ані від подальший проблем.

І хоча ситуацію за рахунком на табло вдавалось двічі стабілізувати, фанатам "Червоних дияволів" довелось зачекати, аби їхня команда таки вирвала перемогу в останнього колективу турнірної таблиці на останніх хвилинах завдяки двом результативним діям Бруну Фернандеша.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Шеффілд Юнайтед у матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Манчестер Юнайтед — Шеффілд Юнайтед 4:2

Голи: Магвайр, 42 Фернандеш, 61 (пен), 81, Гойлунн, 85 - Богл, 35 Бреретон, 50

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Каземіро, Магвайр, Ван-Біссака — Еріксен (Мактоміней, 64), Мейну (Амрабат, 90) — Антоні (Діалло, 55), Фернандеш, Гарначо — Гойлунн (Вітлі, 90)

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Голгейт, Ахмедходжич, Трасті — Богл (Норвуд, 78), Гамер, Арбластер, Осборн, Брукс (Соуза, 46) — Бреретон, Арчер (Макейті, 62)

Попередження: Голгейт