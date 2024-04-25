Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував поразку в дербі від Евертона.

Ліверпуль напередодні поступився в гостьовому мерсісайдському дербі проти Евертона в рамках перенесеного матчу двадцять дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Евертон — Ліверпуль 2:0 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоних" Юрген Клопп поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Нічого хорошого про нашу гру сьогодні я не думаю. Дуже розчарований, це очевидно. Я вже дав кілька інтерв'ю, і я б сказав, що ви можете підсумувати: це було недостатньо добре у нашому виконанні.

Ми грали в той футбол, який хотів Евертон. Вони забили два голи із стандартів. Перші ми якось тричі відбивали, але врешті-решт пропустили, і я не думаю, що Брентвейт за інших умов забив би той гол — він навіть не влучив по м’ячу як слід, але м’яч якось вкотився за лінію воріт.

Після цього у нас був найкращий відтинок у цій грі. Ми дійсно тиснули на них, створили багато моментів, але не забили. Так тривало до перерви, і кожен момент, який ми втрачали, давав Евертону ще більший імпульс і відповідно забирала його в нас. Ми так і не змогли забити.

А потім другий тайм, він був так само недостатньо хорошим, без справжньої фази тиску. Я б сказав, що ми грали лише до кінця першого тайму. Потім — пропустили другий гол. Я думаю, що всі, хто вболіває за Евертон, бачили цей гол вже разів 20 чи щось подібне, це їхня рутина. Усі знають, що вони подадуть м’яч саме туди. Але їхній гравець все одно був абсолютно вільний. Я не бачив, як він забивав, але я впевнений, що ми могли б захиститися краще.

Рахунок 2:0, атмосфера тут, ми грали так, як грали, очевидно, що це не був найбільш натхненний виступ усіх часів.

Я дуже співчуваю нашим фанатам, і мені дуже шкода, що так сталося. Люди так часто говорили мені про мої чудові результати в дербі, особливо перед дербі. Я дуже перепрошую за це, це було зайвим, але так сталось. Ми вже не можемо цього змінити.

Ми повинні оговтатись, тому що на нас чекає найшвидший з усіх поворотів у цій гонці. Зараз це буде виклик на ментальному й фізичному рівнях. Фізично — це зрозуміло. Якщо ви виграєте гру, то психологічна перебудова, очевидно, не є великою проблемою, але зараз нам потрібно зробити і те, і інше. І, напевно, Вест Гем чекає, потираючи руки і сподівається, що ми прийдемо туди на одній нозі.

Але я спробую зробити абсолютно все, щоб переконатись, що ми будемо набагато більше схожі на себе, аніж були сьогодні ввечері.

Нам потрібна криза в Манчестер Сіті та Арсеналі, і нам потрібно вигравати свої матчі, тому що якщо вони почнуть зараз програвати всі ігри, а ми будемо робити те, що ми робили сьогодні, то нічого не зміниться. І в зоні Ліги чемпіонів ми також не в безпеці, тому ми повинні просто грати в кращий футбол", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч Ліверпуль проведе в гостях у лондонського Вест Гема.