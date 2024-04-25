Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 24 квітня 2024 року.

У перенесеному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Крістал Пелес у домашньому матчі здобув перемогу над Ньюкаслом.

Після важкого для обох команд та глядачів першого тайму, який минув із певною перевагою господарів, "сорокам" удалось провести на рівних другу половину зустрічі.

Однак при цьому команда Едді Гау двічі пропустила, що й зумовило її чергову невдачу в перегонах за місце в єврокубках.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Крістал Пелес — Ньюкасл Юнайтед у матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Крістал Пелес — Ньюкасл Юнайтед 2:0

Голи: Матета, 55, 88.

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Річардс — Муньйос (Ворд, 90), Вортон (Рідевалд, 83), Г'юз, Мітчелл — Аю (Олісе, 73), Езе (Шлупп, 83) — Матета.

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Мерфі (Вілсон, 65), Крафт, Шер, Берн — Лонгстафф (Вайт, 90), Гімараес, Андерсон (Рітчі, 90) — Гордон, Ісак, Барнс (Голл, 65).

Попередження: Річардс, Аю, Вортон — Гордон, Лонгстафф, Андерсон.