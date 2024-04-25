А грати ще майже півсотні матчів.
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25 квітня 2024, 12:05
Напередодні команди англійської Прем’єр-ліги дограли більшу частину перенесених раніше матчів двадцять дев’ятого туру національної першості.
Вісім колективів разом забили 11 голів, що підняло показник результативності всього сезону до 1092 м’ячів.
А це вже — абсолютний рекорд за весь час проведення змагань.
Попереднє досягнення залишив за собою сезон-2022/23, коли було забито 1084 голи за всі 38 турів.
Цього ж футбольного року клубам АПЛ залишається провести ще 45 матчів, тож підсумковий результат може виявитись недосяжним для повторення на ще чималу кількість років.
П’ятірку за результативністю сезонів англійської першості замикають кампанії-2018/19 (1072 голи), 2021/22 (1071) та 2011/12 (1066).