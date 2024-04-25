Англія

А грати ще майже півсотні матчів.

Напередодні команди англійської Прем’єр-ліги дограли більшу частину перенесених раніше матчів двадцять дев’ятого туру національної першості.

Вісім колективів разом забили 11 голів, що підняло показник результативності всього сезону до 1092 м’ячів.

А це вже — абсолютний рекорд за весь час проведення змагань.

Попереднє досягнення залишив за собою сезон-2022/23, коли було забито 1084 голи за всі 38 турів.

Цього ж футбольного року клубам АПЛ залишається провести ще 45 матчів, тож підсумковий результат може виявитись недосяжним для повторення на ще чималу кількість років.

П’ятірку за результативністю сезонів англійської першості замикають кампанії-2018/19 (1072 голи), 2021/22 (1071) та 2011/12 (1066).