Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 35-го туру чемпіонату Англії, який пройде 28 квітня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті, яке пройде на стадіоні Сіті Граунд.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 27 КВІТНЯ, 18:30. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Заключний відрізок цього сезону ознаменувався для Ноттінгем Форест не лише боротьбою за збереження прописки у вищому дивізіоні Англії, а й початком публічної війни з АПЛ та її суддівством . У своїй офіційній заяві після останньої поразки від одного з прямих конкурентів в особі Евертона (0:2) керівництво "лісників" опублікувало офіційну заяву, в якій звинуватило лігу та її суддівство у систематичних помилках та рішеннях не на користь Фореста та навіть їхнє бажання зберегти прописку в найвищому дивізіоні для Лутона.

Безперечно, що на таке безпрецедентне рішення керівництво Ноттінгем Форест наштовхнули і нещодавні санкції від АПЛ за порушення фінансових правил у вигляді зняття чотирьох очок, які команді Нуну Ешпіріту Санту зараз були б дуже доречними. Нині ж "лісники" знаходяться лише в одному пункті від зони вильоту, але мають один матч у запасі порівняно з прямими конкурентами. Мотивація гравців Фореста набирати зараз будь-які очки всіма правдами і неправдами не піддається ніяким сумнівам — саме такі команди нерідко й стають найбільшими проблемами навіть для топклубів, в чому вже встиг на власному досвіді цього сезону впевнитися Ліверпуль, а наприкінці минулого — лондонський Арсенал (причому проти "лісників" у тому числі).

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після чергової впевненої перемоги над Брайтоном посеред тижня (4:0) окремо згадав Ноттінгем Форест в якості "серйозного суперника" для його команди. Багато хто сприйняв це як типову для іспанського фахівця похвалу на адресу чергового опонента, однак у цих словах немає ніякого лукавства, як комусь могло здатися. Найскладніший суперник для "містян" — це той, який організовано та щільно обороняється, намагається повністю позбавити вільного простору у фінальній третині та вміє ефективно контратакувати, що загалом і має Форест у своєму арсеналі. Більше того, якщо пригадати, з ким Манчестер Сіті найчастіше втрачає чи втрачав очки, то там ви знайдете Крістал Пелес та Вулвергемптон, а в минулій кампанії – умовний Брентфорд і той самий Ноттінгем Форест.

Манчестер Сіті зараз відстає від лідируючого Арсеналу на одне очко, але за рахунок наявності одного матчу в запасі манкуніанці мають візуальну перевагу над конкурентом у два пункти. Що потрібно зробити підопічним Гвардіоли для чергового чемпіонства — то це просто пройти фінішну пряму зі всіми перемогами, але чи це буде дійсно "просто"? "Містяни" не є ідеальною командою, вони здатні помилятися, і вони поступаються своїй же минулорічній версії. Так, гравці Ман Сіті, безперечно, мають великий досвід у подібних ситуаціях і зберігають статус фаворитів цих чемпіонських перегонів, однак вони не мають права на помилку так само, як і Арсенал.