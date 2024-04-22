Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися у минулому турі чемпіонату Англії-2023/24.

Черговий тур у рамках поточного сезону англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення, і він знову подарував нам цікаві та місцями сенсаційні протистоянні, які вартують окремої уваги в нашому традиційному матеріалі подібного типу.

До вашої уваги наші традиційні підсумки неповного 34-го туру АПЛ-2023/24, в рамках яких ми розглядаємо усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості, де продовжується фінальний етап щодо розв'язки ключових питань.

Кілька матчів туру було перенесено через півфінали Кубка Англії, тому згадаємо і про найстаріший футбольний турнір.

ВМІСТ МАТЕРІАЛУ (нагадування):

- результати останніх матчів;

- огляд головних протистоянь;

- одним рядком про інші матчі (але не завжди одним);

- відео найкращих моментів усіх матчів туру;

- символічна збірна туру;

- турнірна таблиця та лідери за статистикою;

- календар наступних матчів;

- гумор у соцмережах.

⚽️ АРСЕНАЛ ТРОШКИ ОЧУХАВСЯ

Після втрати лідерства в таблиці АПЛ через поразку від Астон Вілли та вильоту після цього від мюнхенської Баварії на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у вболівальників лондонського Арсеналу могли з'явитися логічні побоювання, що психологічний удар по команді буде настільки сильним, що навіть гідної спроби поборотися за цілком реальне золото від підопічних Мікеля Артети може і не бути.

Хороша новина: боротьба все-таки буде, адже навіть втома не завадила Арсеналу здобути цілком упевнену перемогу над знекровленим Вулвергемптоном, який все ж уміє та здатний бути серйозною проблемою для топових суперників за рахунок своєї дуже організованої гри другим номером та контратак.

Загалом матч Вулвергемптоном — це легка версія того, за яким іншим сценарієм міг піти минулий програний поєдинок з Астон Віллою, якщо б у першому таймі "каноніри" все ж реалізували бодай один зі своїх моментів. Цього разу Леандро Троссар реабілітувався і забив "цукерку" буквально перед перервою (Жезус круто відборовся до кінця та зберіг мяч), а згодом у спокійній обстановці Арсенал неочікувано влаштував продуктивний фінальний штурм на ворота Жозе Са вже в компенсований до другої половини час, закріпивши перемогу з рахунком 2:0 із голом Мартіна Едегора.

Арсенал знову перший. Ман Сіті все ще фаворит із одним матчем у запасі через Кубок Англії. Ліверпуль... А про Ліверпуль продовжимо нижче в наступному блоці...

Вулвергемптон — Арсенал 0:2

Голи: Троссар, 45, Едегор, 90+5



Вулвергемптон: Са — С. Буено, Кілман, Тоті — Доерті (Аїт-Нурі, 75), Траоре, Гомес, У. Буено — Чірева (Сарабія, 75), Дойл — Хван (Леміна, 51).



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Ківьор — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус (Парті, 80), Троссар (Мартінеллі, 72).



Попередження: Тоті, Кілман, Хван — Троссар, Райс

⚽️ВАЖКО, АЛЕ ЛІВЕРПУЛЬ ТАКОЖ ПРИ СПРАВАХ

У матчі-відповіді з Аталантою дива не сталося: Ліверпуль очікувано залишив Лігу Європи — єдиний турнір, який не підкорився Юргену Клоппу в період його роботи в таборі мерсісайдців. Але попри наявний розпач та невіру серед уболівальників "червоних", в АПЛ боротьба за чемпіонську "корону" все ще продовжується.

Чи побачили ми проти Фулгема щось кардинально нове від гравців Ліверпуля порівняно з тим же програним матчем проти Крістал Пелес? У глобальному сенсі – ні, адже це знову був вкрай посередній та нединамічний перший тайм, у якому команди обмінялися голами суто за принципом "щоб глядачі не заснули".

Другий тайм — це традиційно історія веселіше у виконанні колектива Клоппа, тоді як непоступливий Фулгем загалом тримав свій ритм за принципом "контратака на контратаку". Якщо проти Крістал Пелес "червоним" не вдалося реалізувати навіть більш реальні моменти, то з "дачниками" на ударних позиціях цього разу все було холоднокровніше.

Арсенал — втомився... Ліверпуль — втомився... Манчестер Сіті — втомився... Хто кого "передихає" — той і забере "золото".

Фулгем — Ліверпуль 1:3

Голи: Кастань, 45+2 — Александер-Арнольд, 32, Гравенберх, 53, Жота, 72



Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Пальїнья (Керні, 71), Лукич — Декордова-Рід (Вілсон, 70), Перрейра, Івобі (Траоре, 85) — Муніз.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 80), Кванса, ван Дейк, Робертсон — Елліотт, Ендо, Гравенберх (Мак Аллістер, 74) — Гакпо (Собослаї, 87), Жота (Нуньєс, 74), Луїс Діас (Салах, 75).



Попередження: Пальїнья, Адарабіойо, Кастань.

⚽️ Брентфорд зніс Лутон Таун, причому Айвен Тоуні цього разу взагалі залишився поза заявкою "бджіл". Нагадаємо, що за останні три гри відбулася якась кардинальна та стрімка деградація статусу англійського форварда в команді Томаса Франка: на початку місяця — беззаперечний лідер, проти Астон Вілли — лава для запасних та всього 10 хвилин ігрового часу, минулий матч проти Шеффілд Юнайтед — залишився в запасі, а цього разу взагалі поза заявкою. В цілому, сумнівів у 99,9% літньому трансфері Тоуні стає все менше, проте Брентфорд у цей час демонструє, що може й надалі спокійно функціонувати без своєї головної зірки. Ніяких проблем для лондонців проти одного з аутсайдерів турніру, але невеличкий спойлер (!): Лутон ми ще згадаємо нижче, оскільки це не єдиний "ляпас", який "капелюшники" отримали на минулих вихідних.

Лутон Таун — Брентфорд 1:5

Голи: Беррі, 90+2 — Вісса, 24, 45+1, Піннок, 62, Льюїс-Поттер, 64, Шаде, 86

Лутон Таун: Камінські — Берк (Беррі, 46), Менгі, Ошо — Каборе (Оньєдінма, 35), Локонга (Хашіока, 71), Барклі, Дауті — Кларк (Мпанзу, 81), Чонг (Таунсенд, 71) — Морріс

Брентфорд: Флеккен — Піннок, Аєр (Роерслев, 77), Коллінз — Льюїс-Поттер (Шаде, 71), Єнсен (Ярмолюк, 83), Янельт, Дамсгор (Нергор, 71), Регілон — Мбемо, Вісса (Мопе, 83)

Попередження: Дауті — Піннок, Дамсгор

⚽️ Шеффілд Юнайтед зробив ще стрибок до логічного повернення до Чемпіоншипу. Хорошого про колектив Кріса Вайлдера в цій кампанії сказати особливо нічого — статус першої команди в історії АПЛ, яка пропустила 50 і більше голів на своєму полі за сезон, це наочно підтверджує. Чергова "четвірка" у ворота "клинків" прилетіла цього разу від Бернлі, при цьому зауважимо, що у підопічних Венсана Компані ще зберігаються цілком реальні шанси уникнути вильоту з АПЛ.

Шеффілд Юнайтед — Бернлі 1:4

Голи: Гамер, 52 — Брун Ларсен, 38, Ассіньйон, 40, Фостер, 58, Гудмундссон, 71

Шеффілд Юнайтед: Грбич — Богл, Ахмедходжич, Трасті — Макейті, В. Соуза (Арчер, 68), Арбластер, Гамер (Норвуд, 78), Озборн — Бреретон, Макберні (Брукс, 78)

Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О'Ши, Естев, Тейлор — Вітінью (Гудмундссон, 70), Каллен, Берге, Брун Ларсен (Браунгілл, 59) — Фостер (Фофана, 84), Одобер (Амдуні, 85)

Попередження: Озборн

❗️⚽️ІСТОРИЧНА ПОДІЯ! Ноттінгем Форест оголосив публічну війну з лігою та суддівством. Після поразки від Евертона з рахунком 0:2 терпець у босів "лісників" остаточно урвався — вони зробили безпрецедентну публічну заяву після матчу через три непризначені пенальті на їхню користь проти "ірисок", фактично прямо звинувативши суддівський корпус АПЛ у корупції та заангажованих рішеннях:

"Три надзвичайно невдалі рішення – три непризначені пенальті — це те, чого ми просто не можемо прийняти. Ми попередили PGMOL [суддівський корпус] буквально перед грою, що VAR є фанатом Лутона, але вони нічого не зробили з цим. Наше терпіння неодноразово випробовувалося. Тепер ФК Ноттінгем Форест розгляне свої варіанти вирішення цього".

Скоріш за все, приводом для такої агресивної реакції стали три епізоди з потенційними порушеннями від Ешлі Янга, але, звісно, на такі вчинки ти вже йдеш або коли немає чого втрачати, або ти буквально загнаний в глухий кут.

І "лісники" фактично опинилися в такій ситуації зараз: чотири зняті очки за порушення фінансових правил, поразка у матчі з прямим конкурентом та ризик вилетіти з Прем'єр-ліги на тлі дійсно систематичних помилок на користь суперників Фореста (коли проти Ліверпуля "лісникам" за правилами не повернули м'яч, а після цього мерсісайдці вирвали перемогу в компенсований час; або незрозуміле вилучення Болі проти Борнмута у 18 турі АПЛ тощо).

В Англії вкрай жорстко ставляться до будь-якої публічної критики суддів, тому ця подія є досить історичною. Незважаючи на прогнози, Форест не видалив цю свою заяву, а це означає, що не відмовився від своїх слів і, як це зазвичай буває, не став списувати все на емоції. 40 мільйонів переглядів у Twitter менш ніж за добу – величезний резонанс. Критика не лише суддів, а й офіційно кинутий камінь у город іншого клуба – Лутон Таун. Хіба щось подібне раніше було? Ми не пригадаємо.

Хтось скаже, що "лісники" просто наламали дров. Може й так, але для цього вчинку вони мали купу причин. "Судді та Прем'єр-ліга хочуть, щоб Лутон залишився в АПЛ, а не ми", — ось так можна розшифрувати позицію Ноттінгем Форест. Сподіваємось, ці гучні слова вони зможуть чимось підтвердити – напевно, суд буде точно.

Евертон — Ноттінгем Форест 2:0

Голи: Гує, 29, Макніл, 76

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гує, Гомеш (Гарнер, 67), Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Бету, 67, Шерміті, 90+10)

Ноттінгем Форест: Сельс — Вільямс, Ніакате, Мурільйо, Айна — Домінгес (Єйтс, 80), Даніло (Рібейру, 80) — Рейна (Еланга, 53), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Орігі, 80) — Вуд

Попередження: Дукуре, Брентвейт, Гаррісон, Шерміті — Гіббс-Вайт, Мурільйо

БОРОТЬБА ЗА ВИЖИВАННЯ:

⚽️ Астон Вілла мчить до Ліги чемпіонів! П'ятого місця в Лізі чемпіонів на наступний сезон для Англії офіційно не буде, через що інтрига у боротьбі за потрапляння до топ-4 турнірної таблиці стала ще цікавішою. Незважаючи на те, що напередодні команда Унаї Емері успішно пережила дуже непросте протистояння з Ліллем у Лізі конференцій, за підсумками якого вона в серії пенальті пройшла в півфінал і залишилася єдиною англійською командою в еврокубках, так ще й перемога над Борнмутом вийшла вельми впевненою. На реалізований пенальті Домініка Соланке бірмінгемці відповіли трьома голами, при цьому окремо зазначимо, що у двох із цих голів асистував Оллі Воткінс — доказав, що вміє не лише забивати.

Астон Вілла — Борнмут 3:1

Голи: Роджерс, 45+1, Діабі, 57, Бейлі, 78 — Соланке, 31 (пен.)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Кеслер, 90+6), Конса, Торрес, Дінь — Бейлі (Д. Карлос, 88), Тілеманс, Макгінн, Роджерс — Діабі (Дуран, 90+4), Воткінс

Борнмут: Нето — Сміт (Ааронс, 46), Забарний, Сенесі (Семеньйо, 64), Келлі — Кук, Крісті (Скотт, 76) — Уаттара (Унал, 82), Клюйверт (Біллінг, 76), Керкез — Соланке

Попередження: Сміт, Сенесі, Забарний

⚽️ Крістал Пелес розгромив Вест Гем у результативному лондонському дербі. Від фінальних відрізків футбольних сезонів часто віє якимись аномаліями, адже де ви ще побачите, щоб "орли" забивали аж п'ять голів за матч? Їм і один момент далеко не завжди вдається реалізувати, але тут все пояснюється досить просто: дуже важкий матч-відповідь Вест Гема з леверкузенським Баєром у плей-оф Ліги Європи і як мінімум відсутність лідера атаки Джаррода Боуена разом з двома основними центрбеками в особі Агерда і Мавропаноса — це надто сильний удар по "молотобійцям". Цим команда Олівера Гласнера успішно та скористалася ще у стартовому відрізку.

Крістал Пелес — Вест Гем 5:2

Голи: Олісе, 7, Езе, 16, Емерсон, 20 (автогол), Матета, 31, 64 — Антоніо, 40, Мітчелл, 89 (автогол)

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Річардс — Муньйос, Вортон (Ахамада, 61), Г'юз (Рідевалд, 81), Мітчелл — Олісе (Аю, 68), Езе (Шлупп, 81) — Матета (Едуар, 68)

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Зума, Огбонна (Крессвелл, 46), Емерсон — Соучек (Джонсон, 46), Альварес (Філліпс, 75) — Кудус (Корне, 85), Ворд-Праус, Пакета — Антоніо (Інгз, 75)

Попередження: Г'юз, Мітчелл, Ахамада — Антоніо, Соучек

У нас в цьому турі було перенесено три матчі АПЛ через півфінали Кубка Англії, тому буквально кілька слів про ці матчі...

Манчестер Сіті пройшов Челсі завдяки голу Бернарду Сілви. Як і очікувалося, після виснажливої війни з мадридським Реалом у Лізі чемпіонів фізичні кондиції команди Хосепа Гвардіоли були навіть не на середньому рівні, що дозволило підопічним Маурісіо Почеттіно домінувати над чинними володарями найстарішого футбольного трофею. Дивлячись на загальну картину матчу, Челсі заслуговував пройти у фінал, але Ман Сіті — це Ман Сіті, а Ніколас Джексон — це Ніколас Джексон.

Самі дивіться свій Манчестер Юнайтед! Вибачте, але цієї неділі захотілося скористатися моментом і нарешті відпочити від такого "захоплюючого видовища", як матчі нинішнього МЮ. Все йшло за планом, але, на жаль, довелося зрештою зіпсувати цю ідилію та все одно увімкнути матч, адже виявилося, що підопічні Еріка тен Гага перемагали Ковентрі з рахунком 3:0, але якось примудрилися упустити цю перевагу... Незарахований гол представника Чемпіоншипу на 120+ хвилині через мінімальний офсайд, влучення в каркаси воріт в овертаймах, камбек "червоних дияволів" у післяматчевій серії пенальті — це все те, що наче й має дивувати, але не викликало жодних абсолютно емоцій, коли команда Еріка тен Гага пройшла далі.

Багато травм у Юнайтед? Це взагалі не є виправданням для того, щоб втрачати такий величезний запас у рахунку у півфіналі Кубка Англії. "Вітаю" всіх уболівальників "червоних дияволів", Ерік тен Гаг поки що залишається на чолі команди...

Неважко припустити, що чекає на МЮ у другому поспіль манкуніанському фіналі Кубка Англії. Приблизно нуль причин та передумов для того, щоб Ман Сіті знову не виграв черговий трофей.

*Символічної збірної та найкращого тренера за підсумками 34 туру не буде через три перенесені матчі...

* увесь розклад матчів АПЛ-2023/24 доступний на Football.ua за цим посиланням.

Вітаємо всі разом англійські клуби з успішними виступами в єврокубках та підтвердженням статусу АПЛ як найкращої ліги світу (ні):

🤦‍♂️УРААААААААААААААААААААА! ГООООООООООООООООЛ! (коли зрозмів, що це крінж)

Коли ти сам по собі ходячий крінж за 100 мільйонів:

Цього сезону ці двоє — прям нога в ногу:

В цілому, це будь-який суперник Ман Юнайтед в цьому сезоні. Не тільки Ковентрі:

Як в Ноттінгем Форест бачать суддів АПЛ:

Зараз в чемпіонській боротьбі якось так: