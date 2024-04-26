Англія

Керманич "містян" висловився про чемпіонську боротьбу в Англії.

У рамках перенесеного матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті у гостях розгромив Брайтон із рахунком 4:0.

Головний тренер манкуніанців Хосеп Гвардіола поділився думкою щодо поточної ситуації в боротьбі за чемпіонську "корону", вважаючи, що у цих перегонах за "золотом" досі перебувають не тільки Ман Сіті та Арсенал, а й Ліверпуль, незважаючи на його минулі дві поразки від Крістал Пелес та Евертона.

"Те, що ми зробили в минулому, взагалі не означає, що це станеться у майбутньому. У нас залишилося п'ять матчів — таких складних, як проти Ноттінгем Форест із урахуванням того, за що вони ведуть боротьбу зараз.

Те, що сталося з Ліверпулем, може також чекати на нас та Арсенал. Люди не очікували, що Ліверпуль програє Крістал Пелес та Евертону, проте це сталося. Чому? Тому що це футбол. Евертон прагне триматися подалі від зони вильоту та грає за своє життя, як і Ноттінгем Форест.

Я досі вважаю Ліверпуль нашим суперником у боротьбі за чемпіонство. Я ціную Ліверпуль більше, ніж будь-коли. Ви бачили, як вони прикро не змогли перемогти Манчестер Юнайтед. Ви бачили, наскільки чудовою була гра Пікфорда у матчі з Евертоном. Ви бачили, як проти Крістал Пелес вони втрачали чудові моменти забити гол. Це футбол, такі приклади можна навести й щодо Манчестер Сіті.

Я прекрасно знаю про характер Ліверпуля, тому вважаю, що вони боротимуться до самого кінця. Ми також повинні це робити. Якщо ми не будемо достатньо скромними і не будемо віддавати належне іншим командам, то цього не станеться", — цитує слова Хосепа Гвардіоли офіційний сайт Манчестер Сіті.

Дивитися відео голів та огляд матчу Брайтон — Манчестер Сіті ви можете на Football.ua.