Англія

Вболівальникам лишається дочекатися офіційних заяв обох клубів.

Ліверпуль домовився з Феєнордом щодо компенсації за їхнього головного тренера Арне Слота, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, угоду між клубами вже підписано, тож 45-річний спеціаліст перебереться на Енфілд.

Журналіст додав, що деталі контракту з нідерландцем вже також узгоджені.

Раніше нинішній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що буде більш ніж щасливий, якщо Слот очолить "червоних".

Захисник команди Вірджил ван Дейк вважає Арне одним із найкращих нідерландських тренерів.