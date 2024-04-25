Англія

Арне вже пакує валізи до Ліверпуля?

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився про головного тренера роттердамського Феєнорда Арне Слота, якого чутки пов'язують з мерсисайдським клубом. Цитує нідерландського захисника Фабріціо Романо.

"Арне Слот — один із найкращих нідерландських тренерів просто зараз. З його манерою гри та філософією він може стати головним тренером Ліверпуля.

Але я чув, що поки нічого не вирішено. Тож подивимося. Ми зосередимося на цьому в наступному сезоні, до якого ще далеко", — сказав Ван Дейк.