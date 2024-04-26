Англія

Німецький фахівець оцінив свого можливого наступника у Ліверпулі.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував можливе призначення наставника Феєнорда Арне Слота на його місце після завершення цього сезону.

"Я не беру участі у цьому процесі, але мені подобається, як його команда грає у футбол.

Я чув про нього як про хорошого хлопця. Ми маємо спільних знайомих. Ми особисто не знайомі, але мої знайомі кажуть, що він хороший – хороший тренер, хороший хлопець. Якщо він очолить Ліверпуль, я буду більш ніж щасливий.

Як би я описав цю роботу для Слота? Найкраща робота у світі, найкращий клуб. Фантастичні люди. Слот може взятися за справді цікаву роботу", — сказав Клопп на прес-конференції.

Раніше повідомлялося, що Слот підтвердив факт наявності переговорів із Ліверпулем.

Свій найближчий матч Ліверпуль проведе проти Вест Гема. Гра відбудеться завтра, 27 квітня, о 14:30 за Києвом.