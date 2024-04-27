Англія

Одноразовий чемпіон Англії повернеться до еліти після року у Чемпіоншипі.

Лестер Сіті став першою з трьох команд, що вийшли з другого дивізіону Англії до першого на наступну кампанію.

Цей успіх колективу Енцо Марески забезпечила невдача Лідс Юнайтед. Нині друга команда Чемпіоншипу розгромно поступилася на виїзді КПР (4:0), створивши у турнірній таблиці ситуацію, за якої Лестер Сіті математично не може опуститися нижче другої сходинки.

Наступні матчі команд, що ведуть боротьбу за пряме підвищення:

Лідс Юнайтед: Саутгемптон (вдома);



Іпсвіч Таун: Галл Сіті (на виїзді), Ковентрі Сіті (на виїзді), Гаддерсфілд Таун (вдома);



Саутгемптон: Сток Сіті (вдома), Лідс Юнайтед (на виїзді).

Лестер Сіті далі зіграє проти Престона на виїзді та Блекберна вдома.

Нагадаємо, що "лисиці" вилетіли за АПЛ за підсумками сезону-2022/23, посівши 18 місце після здобуття 34 очок.