Пропонуємо вашій увазі склади команд на матч АПЛ.
Мохамед Салах, getty images
27 квітня 2024, 13:46
Ліверпуль в рамках 35 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Вест Гема. Мохамед Салах залишився в запасі, а в старті праворуч в "червоних" зіграє Гарві Елліотт.
Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Огбонна, Палмьєрі — Соучек, Альварес — Боуен, Пакета, Кудус — Антоніо
Запасні: Фабіанські, Джонсон, Крессвелл, Кейсі, Філліпс, Корне, Ворд-Праус, Інгз, Мубама
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Ендо, Гравенберх — Елліотт, Гакпо, Діас
Запасні: Келлегер, Гомес, Цимікас, Конате, Джонс, Алькантара, Собослаї, Салах, Нуньєс
Нагадаємо, матч Вест Гем — Ліверпуль розпочнеться о 14:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.