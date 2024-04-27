Англія

Керманич Спортінга Л вважає, що вчинив непрофесійно, за що вибачився перед усіма.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вест Гем розпочав прямі переговори з поточним керманичем лісабонського Спортінга Рубеном Аморімом щодо можливого призначення на посаду головного тренера першої команди "молотобійців".

39-річний португальський фахівець висловився про факт цих перемовин, назвавши їх помилкою.

"Це була помилка. Я обрав зовсім неправильний час для цього. Я завжди прошу своїх гравців бути поважними... а я сам цього не зробив, навіть якщо повідомив про це свій клуб раніше.

Мені дуже шкода, і я прошу вибачення у вболівальників, клубу та гравців", — цитує слова Рубена Аморіма журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Рубена Аморіма пов'язували також із Ліверпулем, проте сам тренер Спортінга спростував цю інформацію, а мерсісайдці у підсумку зосередилися на майбутній угоді з Арне Слотом із Феєнорда.