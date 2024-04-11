Англія

Віримо?

Головний тренер лісабонського Спортінга Рубен Аморім прокоментував чутки про домовленість з Ліверпулем щодо переїзду на Енфілд. Його слова наводить Фабриціо Романо.

"Зустрічей з представниками Ліверпуля не було, розмов теж, як і досягнутої угоди.

Я головний тренер Спортінга, я хочу перемагати тут, і я не зустрічався з представниками інших клубів. Цього буде достатньо. Це востаннє, коли я говорю про своє майбутнє", — заявив Аморім.

Нагадаємо, чинний контракт португальського тренера зі Спортінгом розрахований до 30 червня 2026 року.

Наразі "леви" під керівництвом Аморіма лідирують у чемпіонаті Португалії, випереджаючи Бенфіку на чотири пункти та маючи одну гру в запасі.