Вест Гем і Аморімом провели переговори

Англія

Португалець може очолити англійську команду.

Рубен Аморім може очолити Вест Гем.

За інформацією The Athletic, клуб провів переговори з головним тренером Спортінга. Аморіма розглядають серед кандидатів на заміну Девіду Моесу, чий контракт із Вест Гемом розрахований до кінця сезону.

Зазначається, що призначення Аморіма в Ліверпуль зараз виглядає малоймовірним.

Ще одним кандидатом на посаду головного тренера клубу в разі відходу Моєса є Хулен Лопетегі, однак призначення Аморіма вважається пріоритетом.