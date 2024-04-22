Вест Гем і Аморімом провели переговори

Португалець може очолити англійську команду.
РУБЕН АМОРІМ, GETTY IMAGES
22 квітня 2024, 18:33
Рубен Аморім може очолити Вест Гем.
За інформацією The Athletic, клуб провів переговори з головним тренером Спортінга. Аморіма розглядають серед кандидатів на заміну Девіду Моесу, чий контракт із Вест Гемом розрахований до кінця сезону.
Зазначається, що призначення Аморіма в Ліверпуль зараз виглядає малоймовірним.
Ще одним кандидатом на посаду головного тренера клубу в разі відходу Моєса є Хулен Лопетегі, однак призначення Аморіма вважається пріоритетом.