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  • Англія

    22 квітня 2024, 18:33

    Вест Гем і Аморімом провели переговори

    Португалець може очолити англійську команду.

    РУБЕН АМОРІМ, GETTY IMAGES
    РУБЕН АМОРІМ, GETTY IMAGES 22 квітня 2024, 18:33
    Рубен Аморім може очолити Вест Гем. 
    За інформацією The Athletic, клуб провів переговори з головним тренером Спортінга. Аморіма розглядають серед кандидатів на заміну Девіду Моесу, чий контракт із Вест Гемом розрахований до кінця сезону. 
    Зазначається, що призначення Аморіма в Ліверпуль зараз виглядає малоймовірним.
    Ще одним кандидатом на посаду головного тренера клубу в разі відходу Моєса є Хулен Лопетегі, однак призначення Аморіма вважається пріоритетом. 
    Раніше повідомлялося, що Ліверпуль домовився з Аморімом

    Люди

    Рубен Аморім

    Команди

    Вест Гем Спортінг Лісабон

    Джерела

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    1 Арсенал Арсенал 33 74
    2 Ліверпуль Ліверпуль 33 74
    3 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 32 73
    4 Астон Вілла Астон Вілла 34 66
    5 Тоттенгем Тоттенгем 32 60
    6 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 32 50
    7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 50
    8 Вест Гем Вест Гем 34 48
    9 Челсі Челсі 31 47
    10 Брайтон Брайтон 32 44
    11 Вулвергемптон Вулвергемптон 33 43
    12 Фулгем Фулгем 34 42
    13 Борнмут Борнмут 33 42
    14 Крістал Пелес Крістал Пелес 33 36
    15 Брентфорд Брентфорд 34 35
    16 Евертон Евертон 33 30
    17 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 34 26
    18 Лутон Таун Лутон Таун 34 25
    19 Бернлі Бернлі 34 23
    20 Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 33 16

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