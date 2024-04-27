Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 27 квітня 2024 року.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем на власному полі зіграв у результативну нічию з Ліверпулем.

Рахунок у цьому матчі було відкрито під завісу першого тайму завдяки зусиллям нападника "молотобійців" Джаррода Боуена, який пропустив два останніх матчі своєї команди у рамках АПЛ через травму.

Втім, друга половина була більш успішної вже для Ліверпуля, коли мерсісайдцям вдалося повести в рахунку завдяки м'ячу Ендрю Робертсона та автоголу Альфонсо Ареола, але все ж Майкл Антоніо на 77-ій хвилині встановив підсумковий нічийний рахунок 2:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вест Гем — Ліверпуль у рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Вест Гем — Ліверпуль 2:2

Голи: Боуен, 44, Антоніо, 77 - Робертсон, 48, Ареола (аг), 66

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Огбонна, Палмьєрі — Соучек (Ворд-Праус, 74), Альварес — Боуен, Пакета, Кудус — Антоніо

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 79), Кванса (Собослаї, 90), ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Ендо (Нуньєс, 79), Гравенберх — Елліотт, Гакпо, Діас (Салах, 78)

Попередження: Ендо, Мак Аллістер