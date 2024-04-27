Англія

Керманич манкуніанців дав свій коментар за підсумками матчу проти Бернлі (1:1).

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився щодо поганої реалізації моментів своїми підопічними.

Нідерландський спеціаліст вважає, що кожна команда втрачає можливості забити, але коли мова заходить про МЮ, то це чомусь починає вважатися дивним.

"Ми створили багато моментів у матчі проти Бернлі. Ми одна з найдинамічніших і видовищних команд у лізі на даний момент. Ми створюємо купу моментів, демонструючи хороший футбол. По перерві ми виправилися і повернули собі контроль, тож другий тайм був набагато кращим", — заявив тен Гаг в етері Sky Sports.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед сьогодні, 27 квітня, втратив очки у домашньому протистоянні з Бернлі у 35 турі АПЛ.