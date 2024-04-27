Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 27 квітня 2024 року.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед здобув непросту перемогу над Бернлі, який веде боротьбу за виживання.

До речі, це був перший гол Антоні у цьому сезоні в АПЛ.

Огляд матчу:

Манчестер Юнайтед — Бернлі 1:1

Голи: Антоні, 79 - Амдуні, 87 (пен)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Каземіро, Магвайр, Далот — Мейну (Мактоміней, 65), Еріксен (Амрабат, 81) — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Гойлунн (Діалло, 65)

Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О'Ши, Естев, да Сілва — Фостер, Берге, Каллен, Брун Ларсен (Гудмундссон, 73) — Одобер, Фофана (Амдуні, 57)

Попередження: Антоні — Одобер, Каллен, Естев.