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Астон Вілла — Челсі 2:2
Голи: Кукурелья, 5 (авт.), Роджерс, 42 — Мадуеке, 63, Галлагер, 81

Астон Вілла: Мартінес (Ольсен, 46) — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Бейлі (Дієго Карлос, 75), Тілеманс (Діабі, 27, Дуран, 83), Дуглас Луїс (Айрогбунам, 75), Роджерс — Макгінн — Воткінс.

Челсі: Петрович — Чалоба, Сілва (Дісасі, 90), Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик (Казадеї, 90) — Джексон.

Попередження: Дуглас Луїс, Роджерс, Бейлі — Кайседо, Мудрик, Сілва