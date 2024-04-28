Англія

Челсі з Мудриком вирвав нічию в Астон Вілли

Команда Маурісіо Почеттіно, здавалося б, утратила будь які шанси зачепитись за гідний результат на полі суперників після першого тайму, але після перерви футболісти Унаї Емері відпустили гру.

Астон Вілла — Челсі, Getty Images

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Астон Вілла — Челсі 2:2

Голи: Кукурелья, 5 (авт.), Роджерс, 42 — Мадуеке, 63, Галлагер, 81



Астон Вілла: Мартінес (Ольсен, 46) — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Бейлі (Дієго Карлос, 75), Тілеманс (Діабі, 27, Дуран, 83), Дуглас Луїс (Айрогбунам, 75), Роджерс — Макгінн — Воткінс.



Челсі: Петрович — Чалоба, Сілва (Дісасі, 90), Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик (Казадеї, 90) — Джексон.



Попередження: Дуглас Луїс, Роджерс, Бейлі — Кайседо, Мудрик, Сілва