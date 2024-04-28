Англія

Конкуренти стали недосяжними.

У поточному сезоні англійський Манчестер Юнайтед невдало взяв участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА, посівши останню сходинку в квартеті A з мюнхенською Баварією, данським Копенгагеном та турецьким Галатасараєм у складі.

Команда Еріка тен Гага після цього намагалась забезпечити ще один шанс на участь у головному клубному змаганні Старого Світу, однак із шостого рядка турнірної таблиці англійської Прем’єр-ліги залишалось лише сподіватись на погані виступи конкурентів.

Одним із таких була бірмінгемська Астон Вілла, яка напередодні зіграла внічию проти лондонського Челсі на власному полі (2:2) та набрала свій 67 заліковий бал у поточному сезоні.

Астон Вілла — Челсі 2:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Відрив "левів" від "Червоних дияволів" при цьому складає 13 очок, що навіть за умов наявності одного матчу в запасі у Юнайтед не дає йому можливості обігнати конкурентів за будь-яких обставин.

А ось поступитись своїм місцем лондонському Тоттенгему команда Емері все ще може — у "шпор" є два матчі в запасі, тож у трьох останніх іграх до завершення сезону Вілла, за відсутності похибок у конкурентів, немає права на помилку.

До кінця сезону Астон Вілла зіграє в гостях у Брайтона та Крістал Пелес, а також прийматиме Ліверпуль.

Тоттенгем прийматиме Арсенал, Бернлі, Манчестер Сіті та гостюватиме в Челсі, Ліверпуля та Шеффілд Юнайтед.