Англія

Прикра втрата очок бірмінгемського колективу.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував домашню нічию у матчі 35-го туру АПЛ із лондонським Челсі (2:2). Його слова наводить BBC.

"Ми дуже щасливі, тому що сьогодні досягли першого поліпшення. Минулого року ми хотіли зіграти в Лізі Європи, а тепер перед нами стоїть нове завдання — зіграти в Лізі чемпіонів.

Челсі сьогодні продемонстрував силу. Але ми були досить послідовні в 35 матчах, щоб нічия наприкінці була хорошим результатом.

Звичайно, я хочу більшого. У Челсі дуже хороші гравці, і результат у першому таймі був приголомшливим. Ми добре оборонялися та не допустили багато моментів біля власних воріт, але, звичайно, нам потрібно було більше та якісніше володіти м'ячем, але проти Челсі це складно робити", — сказав Емері.