Англія

Український захисник опинився поза заявкою "вишень" через хворобу.

У рамках 35 туру АПЛ Борнмут прийматиме Брайтон. Команди вже оголосили свої стартові склади.

Вперше за цю кампанію чемпіонату Англії в основі "вишень" не з'явиться центральний захисник Ілля Забарний. Офіційний сайт Борнмута повідомив, що 21-річний українець захворів.

Попередні 34 зустрічі команди в АПЛ Забарний відіграв повністю. На його рахунку один гол. Ілля також взяв участь у 5 матчах "вишень" у Кубках Англії та англійської ліги.

Нагадаємо, матч Борнмут — Брайтон розпочнеться о 16:00 за київським часом.