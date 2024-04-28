Англія

Португалець досі надихає молодь.

Вінгер лондонського Арсеналу Букайо Сака назвав нападника саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду ідеальним прикладом для наслідування. Його слова наводить Mirror.

"Артета сказав мені, що всі топ-гравці проводять багато матчів за сезон. Якщо я хочу досягти такого рівня, то повинен бути готовий грати стільки матчів і намагатися допомогти команді виграти в кожному.

Роналду ідеальний приклад для мене. Він просто вибухнув і перетворився на машину для забивання голів, і, думаю, надихнув багатьох футболістів на те, щоб спробувати піти його стопами.

Водночас я просто хочу бути самим собою і робити те, що потрібно, щоб грати і перемагати за Арсенал", — сказав Сака.

Цього сезону Букайо Сака відіграв за Арсенал 44 матчі, забив 18 голів та віддав 14 результативних передач.