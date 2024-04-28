Англія

Команда Мікеля Артети здобула впевнену перемогу в дербі Північного Лондону (3:2) та чекає не результат гри чинного чемпіона.

Арсенал продовжує чемпіонську боротьбу з Манчестер Сіті та в рамках 35 туру елітного дивізіону відправився у гості до Тоттенгема. Мікель Артета не знайшов місця у старті для українця Олександра Зінченка, тоді як ліворуч в захисті з перших хвилини з'явився Такехіро Томіясу. В Тоттенгема відзначимо появу в старті П'єра-Еміля Гейб'єрга та Тімо Вернера.

З перших хвилин команди продемонстрували, що будуть боротися за кожен м'яч, тому очікувати небезпечні моменти довелось певний час, адже ніхто не міг дістатись ударної позиції. Втім, гол прийшов звідки його не чекали - Едегор навісив з кутового на ближню стійку, а Гейберг при спробі вибити м'яч зрізав його у ворота. 0:1. Звичайно, Арсенал привчив, що дуже добре розігрує кутові, але таке завершення від данця стало несподіванкою.

Тоттенгем після цього ще сміливіше пішов в атаку і в одному з епізодів Міккі ван де Вен зреагував на відскок м'яча після удару Порро та розстріляв Раю з 10 метрів. Втім, під час перегляду повтору арбітру помітили офсайд у Ван де Вена та скасували взяття воріт. За декілька хвилин Кулушевські, а згодом і Меддісон впали в чужому штрафному майданчику, але свисток Майкла Олівера промовчав, а в контратаці Арсенал забив - Сака отримав передачу з глибини від Гаверца, змістився в центр та пробив точно в дальній кут. 0:2.

Команда Постекоглу не збиралась здаватися, але ще в першому таймі пропустила третій м'яч - Гаверц відгукнувся на передачу Райса з кутового та ударом з декількох метрів не залишив шансів Вікаріо. 0:3. Перед тим як піти на перерву "шпори" мали відквитати хоча б один м'яч, коли Сон отримав пас з глибини та пробив вище з вбивчої позиції в чужому штрафному.

Тренерський штаб господарів одразу випустив Папе Сарра на початку тайму й намагалась перехопити ігрову ініціативу, втім команда Артети контролювала м'яч і не давала супротивнику багато можливостей для за загострення. На додаток, "каноніри" могли забити четвертий гол, коли Гаверц накинув м'яч на дальню стійку на Букайо Сака, а той пробив в один дотик — Вікаріо дивом відбив удар.

В середині другого тайму Тоттенгем все ж таки досягнув свого - Ромеро опинився в пресингу біля чужого штрафного й перехопив невдалий пас Рая. Після цього аргентинець пробив точно в дальній кут. 1:3. Господарі не втрачали надії забити ще, але Арсенал контролював гру. Так було до завершальних хвилини основного часу, коли Райс замість м'яча вдарив Девіса у своєму штрафному. Свисток Олівера промовчав, але VAR підказав арбітру, що треба призначати пенальті. Сон Хин Мін впевнено реалізував одинадцятиметровий. 2:3.

Тоттенгем — Арсенал 2:3

Голи: Ромеро, 64 Сон, 87 - Гейб'єрг (аг), 15 Сака, 27 Гаверц, 38

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Девіс (Ло Чельсо, 89) — Гейб'єрг (Біссума, 64), Бентанкур (Матар Сарр, 46) — Кулушевські, Меддісон (Рішарлісон, 63), Вернер (Джонсон, 31) — Сон

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Томіясу — Едегор (Ківьор, 89), Парті, Райс — Сака, Гаверц, Троссар (Мартінеллі, 63)

Попередження: Девіс, Кулушевські — Парті