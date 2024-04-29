Англія

Надважлива перемога "канонірів".

Вінгер лондонського Арсеналу Букайо Сака поділився емоціями від перемоги над сусідами до місту Тоттенгемом (3:2) у матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги. Цитує англійця Sky Sports.

"Останні двадцять хвилин були неприємними для нас, але воно того варте. Ми знаємо, що це велике дербі і вони не хотіли програвати вдома 0:3. Щойно вони відіграли один м'яч, гра змінилася.

Але я пишаюся командою. Ми боролися і заробили важливі три очки. Нам просто потрібно було зберігати спокій. Наприкінці ми проявили терпіння та здобули перемогу", — підсумував Сака.