Англія

Коментар від тренера Арсенала стосовно матчу з Тоттенгемом.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів щодо зустрічі в рамках АПЛ з Тоттенгемом. Команда наставника виграла у дербі з рахунком 3:2.

"Ми діяли ефективно у першому таймі, по-справжньому організовано", — цитує Мікеля Sky Sports.

"Другий тайм теж розпочали добре, повністю контролювали гру, могли забити четвертий гол. Потім сталася індивідуальна помилка і можна було відчути, що гра ожила. З цього моменту потрібно керувати грою та іноді розраховувати на краплю удачі.

Ми пропустили другий м’яч, знову внаслідок нашої не зовсім звичайної помилки. А потім залишалося молитися! І обороняти свій штрафний. Суперник кинув уперед усі сили. Крістіан Ромеро грав як нападник протягом останніх 25 або 30 хвилин.

Щоб здобувати великі перемоги, треба проходити через такі моменти. Я дуже задоволений, сьогодні є чим пишатися, цей день дуже важливий для наших вболівальників".

Завдяки перемозі над колективом Анге Постекоглу Арсенал відірвався від другого місці на чотири бали.