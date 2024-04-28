Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 28 квітня 2024 року.

У 35 турі АПЛ-2023/24 Тоттенгем приймав Арсенал і поступився йому у результативному протистоянні.

Гості вийшли вперед завдяки автоголу Гейб'єрга. Трохи пізніше Сака подвоїв перевагу колективу Мікеля Артети, а Гаверц довів рахунок до розгромного. У другій половині зустрічі господарі поля встигли забити лише двічі (Ромеро і Сон), дозволивши "канонірам" відірватися від Манчестер Сіті у турнірній таблиці на чотири очки. Тоттенгем не зумів здобути звитягу у четвертому поспіль дербі Північного Лондона (три поразки і нічия).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Арсенал у 35 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Тоттенгем — Арсенал 2:3

Голи: Ромеро, 64, Сон, 87 (пен.) — Гейб'єрг, 15 (автогол), Сака, 27, Гаверц, 38

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Девіс (Ло Чельсо, 88) — Гейб'єрг (Біссума, 64), Бентанкур (Сарр, 46) — Кулушевські, Меддісон (Рішарлісон, 64), Вернер (Джонсон, 31) — Сон

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Г. Магальяйнс, Томіясу — Едегор (Ківьор, 89), Парті, Райс — Сака, Гаверц, Троссар (Г. Мартінеллі, 63)

Попередження: Кулушевські, Девіс — Парті