Англія

Очікується, що італієць залишиться у клубі.

Опорний півзахисник Жоржиньо невдовзі може оновити свою угоду з Арсеналом, передає видання The Athletic.

Тоттенгем — Арсенал 2:3 Відео голів та огляд матчу 28.04.2024

В останні місяці головний тренер лондонців Мікель Артета хвалив 32-річного італійця. Зокрема, керманич Арсеналу вважає Жоржиньо розумним гравцем, найбільша якість якого полягає у тому, що він робить людей навколо себе кращими.

"Мені дуже пощастило мати таких гравців", — заявив іспанський спеціаліст після домашньої перемоги "канонірів" над Ліверпулем (3:1) у 23 турі АПЛ у лютому.

Деталі нового контракту наразі не повідомляються. Проте, очікується, що півзахисник підпише його.

Жоржиньо перебрався з Челсі до Арсеналу у січні 2023 року за 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Його нинішня угода, розрахована до кінця поточного сезону, включає опцію продовження на рік.

Протягом нинішньої кампанії опорник взяв участь у 35 матчах Арсеналу у всіх турнірах, відзначившись голом і 2 асистами.