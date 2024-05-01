Англія

Бразилець отримав пошкодження у попередньому поєдинку Манчестер Сіті в АПЛ.

Сканування показало, що голкіпер Манчестер Сіті Едерсон у виїзному матчі 35 туру АПЛ проти Ноттінгем Форест не отримав серйозної травми, передає видання The Athletic.

Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті 0:2 Відео голів та огляд матчу 28.04.2024

По перерві згаданого поєдинку 30-річного бразильця вимушено замінили на Штефана Ортегу. У ході зустрічі Едерсон зіткнувся з захисником господарів поля Віллі Болі, а стадіон він залишив із пов'язкою на лівій руці.

Участь голкіпера у домашньому матчі 36 туру АПЛ проти Вулвергемптона (4 травня) залишається під сумнівом, тоді як до останніх трьох поєдинків (Фулгем, Тоттенгем, Вест Гем) "містян" у турнірі він ще може встигнути відновитися.

Раніше повідомлялося, що бразилець отримав пошкодження плеча середнього ступеня важкості та може не зіграти до кінця нинішньої кампанії.

У поточному сезоні Едерсон взяв участь у 40 матчах Манчестер Сіті у всіх турнірах, пропустивши 33 голи і 14 разів зберігши свої ворота "сухими".