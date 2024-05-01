Бруну Фернандеш може залишити Манчестер Юнайтед найближчим часом — повідомляє ресурс DAZN Portugal. 

На даний момент Бруну не впевнений, що хотів би продовжити виступи в англійській команді. Результати клубу наразі не надто вдалі — четверте місце в груповому етапі Ліги чемпіонів, виліт з Кубку Ліги та шосте місце у АПЛ. 

Також Манчестер Юнайтед вийшов у фінал Кубка Англії. 

Цього сезону 29-річний гравець провів 45 матчів в усіх можливих турнірах, забив 15 голів і віддав 11 асистів. 